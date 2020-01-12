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2020-01-12 | 11:33
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اعلن الاتحاد العربي لكرة القدم، عن اعضاء لجانه، اليوم الاحد بعدما عقد اجتماعاً لمجلسه، الجمعة الماضية.
وأطلع الرئيس وأعضاء مجلس الاتحاد على التقارير الإدارية والفنية والمالية المقدم من الأمين العام للاتحاد رجاءالله السلمي، بالإضافة إلى استعراض تقارير مسابقة كأس محمد السادس للأندية الأبطال للموسم الحالي 2019 / 2020، حيث تم اعتماد محضر الاجتماع السابق للاتحاد.
وتواجد عراقيان في لجان الاتحاد العربي لكرة القدم، حيث تواجد الدكتور قاسم محمد شاكر كعضو في اللجنة الطبية، بينما تواجد شامل كامل كعضو في لجنة التطوير بالاتحاد العربي.
وكان الاتحاد العربي قد وفق على استحداث بطولة نسائية لكرة القدم بالتعاون مع اللجنة النسائية بالاتحاد السعودي لكرة القدم.
وقرر اعتماد إقامة بطولة المنتخبات العربية للشباب (تحت سن 20 عاماً) في المملكة العربية السعودية (مدينة الدمام) خلال الفترة من 27 من شهر شباط القادم حتى الخامس من شهر آذار القادم.
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