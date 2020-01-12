أعضاء مجلس مفوضية الانتخابات يؤدون اليمين ‏أمام ‏رئيس القضاء الأعلى

أدى أعضاء مجلس المفوضية العليا للانتخابات، اليوم الأحد، اليمين أمام رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان.
وأضاف البيان، أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى بارك لأعضاء مجلس المفوضين تسنمهم مهامهم، وأكد على أنها مهمة تأريخية بالنظر للدور الذي سوف يقوم به المجلس خلال المرحلة المقبلة في إجراء انتخابات حرة نزيهة تؤسس لمرحلة سياسية جديدة في العراق".
ونقل البيان عن زيدان تأكيده على "استقلالية مجلس المفوضين عن كافة السلطات والمؤسسات التشريعية والتنفيذية وحتى القضائية لأن مجلس المفوضين وإن كان معظم أعضائه هم قضاة الا أنهم من اليوم مستقلين تماماً عن مجلس القضاء الأعلى ولا يرتبطون به بأي شكل من أشكال الارتباط الوظيفي والإداري".
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