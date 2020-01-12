ارتفاع عدد الإصابات نتيجة المصادمات قرب جامعة واسط إلى 40

أفاد مصدر أمني، الأحد، بارتفاع عدد الإصابات نتيجة المصادمات قرب جامعة واسط إلى 40 شخصاً من المتظاهرين وعناصر القوات الأمنية.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "حصيلة المصادمات التي وقعت قرب جامعة واسط ارتفعت إلى 40 جريحاً"، مبيناً أن "العدد قابل للارتفاع".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "عشرات المتظاهرين توجهوا إلى مبنى قيادة شرطة واسط".
وكان مصدر أمني أفاد، ظهر اليوم السبت، بإصابة ثمانية أشخاص جراء مصادمات وقعت بين متظاهرين والقوات الأمنية أمام جامعة واسط.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "عشرات المتظاهرين توجهوا إلى مبنى قيادة شرطة واسط".
وكان مصدر أمني أفاد، ظهر اليوم السبت، بإصابة ثمانية أشخاص جراء مصادمات وقعت بين متظاهرين والقوات الأمنية أمام جامعة واسط.
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