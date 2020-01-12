ثنائي اسود الرافدين ضمن قائمة 'العميد' الكويتي لدوري أبطال آسيا

ودشن الكويت تحضيراته في العاصمة الاردنية عمان، فور وصوله امس، استعدادا لملاقاة الفيصلي الثلاثاء المقبل ضمن الملحق المؤهل لدوري ابطال اسيا.

وكان الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني وليد نصار قد استدعى 24 لاعبًا في رحلته إلى الأردن، حيث غادر الوفد امس الاول برئاسة وليد الراشد أمين السر العام، إلى جانب الجهازين الفني والإداري للفريق، وذلك عقب تأجيل مباراة الفريق مع الشباب ضمن الجولة التاسعة من الدوري المحلي الممتاز.



وجاءت قائمة اللاعبين كالتالي: سامي الصانع، مشاري العنزي، فهد الهاجري، يوسف الخبيزي، فهد العنزي، عبد الله البريكي، فيصل زايد، عبد العزيز ناجي، يوسف ناصر، فهد حمود، علاء عباس، حميد القلاف، شريدة الشريدة، حسين الحربي، أمجد عطوان، حسين حاكم، فواز الفضلي، شاهين الخميس، عبد الواحد سيسوكو، يعقوب الطراروة، أحمد الزنكي، عبد الرحمن الحسينان، خالد القحطاني، بيسمارك فييرا.