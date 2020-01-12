المركزي يبيع 269 مليون دولار في مزاده اليوم

أعلن البنك المركزي العراقي، الأحد، عن بيعه أكثر من 269 مليون دولار وبمشاركة 31 مصرفاً.
وشهد البنك المركزي العراقي خلال مزاده لبيع وشراء العملات الأجنبية اليوم انخفاضاً طفيفاً في مبيعاته لتصل إلى 269 مليوناً و79 ألف دولار غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1190 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم الخميس التي بلغت المبيعات فيها 269 مليوناً و450 ألف دولار.
وتوزع الطلب بواقع 249 مليوناً و639 ألف دولار لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما توزعت البقية الباقية والبالغة 19 مليوناً و440 ألف دولار على شكل بيع نقدي غطاها البنك بالكامل بسعر صرف بلغ 1190 ديناراً لكل دولار واحد.
وتوزع الطلب بواقع 249 مليوناً و639 ألف دولار لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما توزعت البقية الباقية والبالغة 19 مليوناً و440 ألف دولار على شكل بيع نقدي غطاها البنك بالكامل بسعر صرف بلغ 1190 ديناراً لكل دولار واحد.
فيما لم تتقدم أي من المصارف البالغ عددها 31 مصرفاً في مزاد العملة بأية عروض لبيع الدولار .
يذكر أن البنك المركزي يجري جلسات يومية لبيع وشراء العملات الأجنبية ما عدا العطل الرسمية التي يتوقف البنك عن هذه المزادات.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.