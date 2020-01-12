التحرير الان 'صور'

تنشر وكالة الخليج 365، صورا من ساحة التحرير وسط بغداد. وتظهر الصور ادناه الوضع الامني في الساحة جيد ولا يوجد اي خرق او مصادمات مع القوات الامنية، مع انتشار الخيام والمواكب التي تقدم الطعام وسط استمرار توافد المواطنين الى الساحة. الصور بعدسة علي جاسم Advertisements

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.