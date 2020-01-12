'لا تعودوا لحين الكشف عن الجناة'.. وزير الداخلية يرسل فريقا للتحقيق بقتل الصحفيين بالبصرة

وجه وزير الداخلية ياسين الياسري، الاحد، بارسال فريق عالي المستوى من الوزارة، للتحقيق بحادث قتل الصحفيين احمد عبد الصمد وصفاء عالي في البصرة.

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه ان "الوزير وجه بارسال فريق عالي المستوى برئاسة وكيل الوزارة لشؤون الشرطة وعدد من الضباط للتحقيق بحادث قتل الصحفيين احمد عبد الصمد وصفاء عالي في البصرة".

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واضافت ان "الوزير امر الفريق بعدم العودة لحين اكتمال التحقيق والكشف عن الجناة".

وتوعد الياسري بحسب بيان الوزارة، "القتلة باشد العقاب حتى يكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه العبث بأمن العراق واستقراره".