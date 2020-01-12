النزاهة: صدور أمر استقدام بحق مدير عام معمل أدوية سامراء الأسبق

أعلنت هيئة النزاهة، الاحد، عن صدور أمر استقدام بحق المدير العام الأسبق لمعمل أدوية سامراء، مبينة أن الأمر صدر وفقاً لأحكام المادة (444/11) من قانون العقوبات.

دائرة التحقيقات في الهيأة أشارت، في معرض حديثها عن تفاصيل القضية التي حققت فيها وأحالتها للقضاء، إلى "إصدار قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين المختصة بقضايا النزاهة أمراً باستقدام المدير العام الأسبق لمعمل أدوية سامراء؛ على خلفية استيراد مادة طبية مغشوشة من قبل إحدى شركات المقاولات العامة"، لافتة إلى "حصول سرقات لعبوات من المادة الطبية الأصلية".

الجدير بالذكر أن هيئة النزاهة سبق أن أعلنت عن صدور عدة أوامر استقدام بحق مسؤولين في محافظة صلاح الدين، من بينهم المحافظ السابق وقائممقام سامراء.