مصدر في تحالف الفتح يكشف حقيقة تجديد الثقة لعبد المهدي

كشف مصدر في تحالف الفتح، الاحد، حقيقة تجديد الثقة لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، انه "لا صحة لاتفاق سائرون والفتح بتجديد الثقة لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي. Advertisements واضاف المصدر ان "تحالف الفتح ماض باتفاق مع الكتل الوطنية لاختيار شخصية مقبولة من الجميع تلبي طموح الشعب العراقي". يذكر ان وسائل اعلامية نشرت امس خبرا تضمن ان عددا من الكتل السياسية تسعى لتجديد الثقة لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي.



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