إصابة امرأة بانفجار عبوة ناسفة في البلديات

وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "عبوة ناسفة موضوعة على جانب الطريق انفجرت، اليوم، في منطقة البلديات شرقي العاصمة بغداد".

وأضاف أن "الانفجار أسفر عن إصابة امرأة بجروح مختلفة".

وكان مصدر أمني قد أفاد في وقت سابق من، اليوم السبت، بإصابة مدنيين اثنين بانفجار عبوة ناسفة جنوب غربي العاصمة بغداد.

