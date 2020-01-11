إبراهيموفيتش يعيد ميلان الى سكة الانتصارات

2020-01-11 | 17:07
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حقق ميلان فوزًا هامًا للغاية بثنائية نظيفة خارج ملعبه أمام كالياري، ضمن الجولة التاسعة عشر من الدوري الإيطالي للدرجة الأولى.
في الشوط الثاني، سجل ميلان عن طريق البرتغالي لياو، بطريقة عجيبة ليتقدم في الدقيقة 46، ليضع روسونيري في المقدمة.
يأتي الدور على زلاتان ومن لمسة واحدة، اعتاد أن يسجل من خلالها، يعزز النتيجة في الدقيقة 64 ويسجل أول أهدافه بعد العودة إلى النادي اللومباردي.
بهذه النتيجة عاد ميلان للانتصارات وحقق ثلاث نقاط رفعت رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثامن، بينما كالياري يتوقف رصيده عند 29 نقطة في المركز السادس.
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