اصابة مدنيين اثنين بانفجار عبوة ناسفة جنوب غربي بغداد

أفاد مصدر أمني، السبت، بإصابة مدنيين اثنين بانفجار عبوة ناسفة جنوب غربي العاصمة بغداد. وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "عبوة ناسفة انفجرت، اليوم، مستهدفة تجمعاً للمدنيين ضمن منطقة حي العامل جنوبي العاصمة بغداد". وأضاف أن "الانفجار أسفر عن إصابة مدنيين اثنين بجروح مختلفة".

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