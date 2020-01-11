وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "مجلس النواب انهى بجلسة، اليوم، تقريــــر ومناقشة مقترح قانون التعديل الاول لقانون الهيأة العراقية للاعتماد رقم ٧٨ لسنة ٢٠١٧".

وأضاف أن "البرلمان قرر تأجيل التصويت على تعديل قانون التقاعد الموحد بسبب اختلال النصاب".



وكان مجلس النواب قد صوّت في وقت سابق من، اليوم السبت، على اضافة تعديل قانون التقاعد الموحد على جدول اعمال جلسة اليوم.

وصوّت مجلس النواب، في 19/11/2019، على مشروع قانون التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد رقم ٩ لسنة ٢٠١٤.