بالوثائق.. نص استقالة علاوي التي قدمها للبرلمان

تنشر الخليج 365، بالوثائق نص استقالة زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي من عضوية مجلس النواب. وأعلن علاوي، امس الجمعة، استقالته من عضوية مجلس النواب العراقي.

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