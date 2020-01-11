الخليج 365 تنشر التعديل الاول لقانون الادارة المالية الاتحادية

تنشر الخليج 365، التعديل الاول لقانون الإدارة المالية الاتحادية الذي صوّت عليه مجلس النواب في جلسته الاعتيادية التي عقدت اليوم السبت. وفيما يلي نص التعديل:

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