مجلس النواب يُصوت على اضافة تعديل قانون التقاعد الموحد على جدول اعماله

صوت مجلس النواب، السبت، على اضافة تعديل قانون التقاعد الموحد على جدول اعمال جلسة اليوم. وقال مصدر برلماني في حديث لـ الخليج 365، إن "مجلس النواب يُصوت على اضافة فقرة تعديل قانون التقاعد الموحد على جدول اعماله". Advertisements وعقد مجلس النواب، السبت، جلسته برئاسة النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي وحضور 185 نائباً. وكان مجلس النواب، صوت في 19/11/2019، على مشروع قانون التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد رقم ٩ لسنة ٢٠١٤.

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