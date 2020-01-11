البرلمان يُصوت على التعديل الاول لقانون الادارة المالية الاتحادية

صوت مجلس النواب، السبت، على قانون التعديل الاول لقانون الادارة المالية الاتحادية. وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيو، إن "مجلس النواب صوت على قانون التعديل الاول لقانون الادارة المالية الاتحادية رقم ٦ لسنة ٢٠١٩". وعقد مجلس النواب جلسته الحالية برئاسة نائب رئيس المجلس حسن الكعبي وحضور 185 نائبا.

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