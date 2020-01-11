عقدة البحرين تنال من الأولمبي في نهائيات آسيا تحت 23 عاماً

2020-01-11 | 13:08
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تعادل المنتخب الأولمبي امام نظيره البحريني 2-2 في المباراة التي أقيمت على ملعب تاماسات ضمكن منافسات الجولة الثانية من نهائيات آسيا تحت 23 عاماً في تايلند.
الأحمر البحريني عاد للتقدم من جديد وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 85 عن طريق اللاعب محمد جاسم مرهون، لكن الأولمبي رفض أن ينهي المباراة خاسراً ليسجل هدف التعادل عن طريق محمد قاسم في الدقيقة 90+1.
التعادل منح الأولمبي النقطة الثانية في وصافة الترتيب مؤقتاً، بانتظار نتيجة مباراة أستراليا وتايلند بعد قليل.
يذكر ان البحرين أصبحت تشكل عقدة للكرة العراقية، إذ لم ينجح المنتخب الوطني من الفوز على البحرين في اخر 4 مباريات، ليأتي الدور على الأولمبي في مباراة اليوم.
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