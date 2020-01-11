رشا يحيى عبيس تؤدي اليمين الدستورية نائبة بدلاً عن علي الشكري

أفاد مصدر نيابي، السبت، بأن رشا يحيى عبيس أدت اليمين الدستورية نائبة في البرلمان بدلاً عن النائب علي الشكري. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "رشا يحيى عبيس تؤدي اليمين الدستوري نائبة في البرلمان بدلاً عن علي يوسف الشكري". وعقد مجلس النواب، اليوم السبت، جلسته برئاسة النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي وحضور 185 نائباً.



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