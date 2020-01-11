بايدن يهاجم ترامب ويحمله مسؤولية ما حصل في العراق وإيران مؤخراً

هاجم المرشح الديمقراطي المحتمل في انتخابات الرئاسة الأميركية المقبلة جو بايدن، الرئيس الأميركي دونالد ترامب، معتبراً أنه "يحتضن مجرمين في مختلف أنحاء العالم ويغرز إصبعه في أعين الأصدقاء والحلفاء". وحمل بايدن، أثناء تجمع انتخابي أقيم في ولاية نيفادا، ترامب المسؤولية عن "كل ما حصل في إيران والعراق في الأسابيع الأخيرة"، مشيرا إلى أن التصعيد الحالي يأتي نتيجة مباشرة لقرار البيت الأبيض الانسحاب من الاتفاق النووي، وفقاً لـ"روسيا اليوم".



وتابع بايدن أن "أمريكا أولا" (الشعار المفضل لدى ترامب) تحول في الواقع إلى "أمريكا آخرا"، مضيفاً أن "هوس ترامب بالانعزالية" جعل حلفاء الولايات المتحدة يبتعدون عنها، وأن ترامب "يحتضن مجرمين في مختلف أنحاء العالم، ويغرز إصبعه في أعين أصدقائنا وحلفائنا".

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