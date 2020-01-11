اتحاد الصحفيين العرب يدين اغتيال عبد الصمد وغالي ويطالب القيادات الأمنية بكشف الجناة

دان الاتحاد العام للصحفيين العرب، السبت، اغتيال الصحفي احمد عبد الصمد والمصور صفاء غالي، مطالبا القيادات الأمنية العراقية بكشف الجناة.
وأضاف البيان، أن "هذا الحادث الإجرامي يأتي في مسلسل استهداف الصحفيين والإعلاميين وأصحاب الكلمة الحرة الذين يؤدون واجبهم الوطني والمهني في العراق".
وتابع، أن "الاتحاد العام للصحفيين العرب يطالب القيادات الأمنية العراقية المسؤولية بكشف الجناة وملاحقتهم وتقديمهم إلى العدالة، وايضا بضرورة توفير الحماية اللازمة للصحفيين والمؤسسات الإعلامية التي تؤدي واجبها المهني بما تمليه طبيعة الأحداث التي يمر بها العراق".
وأُغتيل أمس الجمعة (10 كانون الثاني 2020) المراسل الصحفي احمد عبد الصمد وزميله المصور الصحفي صفاء غالي في محافظة البصرة.
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