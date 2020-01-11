أضرار مادية بهجوم مسلح على منزل منتسب بالدفاع المدني في البصرة

أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بأن اضرارا مادية حدثت نتيجة هجوم مسلح شنه مسلحين على منزل منتسب بالدفاع المدني في البصرة.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مجموعة مسلحة اقدمت، اليوم، على اطلاق نار على منزل لمنتسب في مديرية الدفاع المدني بحي الحسين ضمن محافظة البصرة".
وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن "الحادث أسفر عن اضرار مادية بواجهة المنزل فقط".
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