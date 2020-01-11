حذرت كتلة النهج الوطني، السبت، من الانعكاسات السلبية لجرائم الاغتيالات والخطف، التي تظهر الدولة ومؤسساتها الامنية في صورة الضعيف العاجز، مطالبا بالكشف عن مرتكبي تلك الجرائم وتقديمهم للعدالة.
وطالب طعمة، جميع السلطات والقوى السياسية بـ "إدانة هذه السلوكيات الخطيرة والكشف عن مرتكبيها وتقديمهم للعدالة".
وتحدث بين فترة واخرى في بغداد والمحافظات جرائم خطف واغتيال وقتل، غالبا ما تستهدف الناشطين والصحفين والمتظاهرين، كان آخرها يوم أمس الجمعة (10 كانون الثاني 2020) حيث اغتيال المراسل الصحفي احمد عبد الصمد وزميله المصور الصحفي صفاء غالي في محافظة البصرة.
كانت هذه تفاصيل خبر كتلة نيابية تحذر من انعكاسات جرائم الاغتيالات والخطف وتطالب بالكشف عن مرتكبيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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