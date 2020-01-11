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كتلة نيابية تحذر من انعكاسات جرائم الاغتيالات والخطف وتطالب بالكشف عن مرتكبيها

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حذرت كتلة النهج الوطني، السبت، من الانعكاسات السلبية لجرائم الاغتيالات والخطف، التي تظهر الدولة ومؤسساتها الامنية في صورة الضعيف العاجز، مطالبا بالكشف عن مرتكبي تلك الجرائم وتقديمهم للعدالة.
وقال رئيس الكتلة عمار طعمة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "نستنكرجرائم الاغتيالات والخطف للمواطنين المطالبين بحقوقهم الدستورية والمكفولة وفق جميع المعايير السماوية والأرضية ونحذر من انعكاساتها السلبية بإظهار الدولة ومؤسساتها الامنية في صورة الضعيف العاجز عن توفير وتأمين أهم حق انساني وهو صيانة ارواح المواطنين وما يؤدي ذلك الى احباط وتفكير سلبي ينتج ردود افعال من العنف وانتهاج القوة اسلوبا بديلا عن دور الدولة الغائب في هذا التحدي المهدد للسلم الاجتماعي".

وطالب طعمة، جميع السلطات والقوى السياسية بـ "إدانة هذه السلوكيات الخطيرة والكشف عن مرتكبيها وتقديمهم للعدالة".

وتحدث بين فترة واخرى في بغداد والمحافظات جرائم خطف واغتيال وقتل، غالبا ما تستهدف الناشطين والصحفين والمتظاهرين، كان آخرها يوم أمس الجمعة (10 كانون الثاني 2020) حيث اغتيال المراسل الصحفي احمد عبد الصمد وزميله المصور الصحفي صفاء غالي في محافظة البصرة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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