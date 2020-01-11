إصابة شخصين جراء إطلاق نار طائش غرب بغداد

أفاد مصدر في الشرطة، السبت، بإصابة شخصين جراء إطلاق نار طائش في قضاء ابو غريب غرب بغداد. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "شخصين أصيبا نتيجة إطلاق نار طائش ضمن قرية الذهب الأبيض ضمن قضاء أبو غريب". وشهدت بغداد، اليوم السبت، مقتل مدني بهجوم مسلح في منطقة الشعب، وإصابة منتسب في الشرطة الاتحادية بجروح خطيرة بهجوم مسلح في منطقة السعدون.



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