بالصورة.. نصب الحرية في كربلاء

تنشر الخليج 365، اليوم السبت، صورة تظهر قيام مجموعة من المتظاهرين في محافظة كربلاء بانشاء نصب يرمز للتحرير في ساحة الاحرار وسط المحافظة، والنصب استنساخ لنصب الحرية الذي يتوسط ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد "نصب الحرية". وفي ادناه صورة للنصب:

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.