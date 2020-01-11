اتهم عضو لجنة النفط والطاقة النيابية أمجد العقابي، السبت، وزارة النفط بـ"التلكؤ" في استكمال جولات التراخيص الخامسة في حقول غاز المنصورية التي قال إنها تعتبر "واحدة من أضخم الحقول" غير المستثمرة بالعالم، محذراً من "إجراءات قاسية" بحق كل من يثبت "تورطه بعرقلة" استكمال الجولات.
وأضاف العقابي، أنه "في حال كانت تلك المعرقلات ترتبط بمافيات فساد لا تريد الاستثمار الداخلي للغاز وتسعى لاستمرار استيراده لخدمة مصالحها، فاننا كمؤتمنين على مصلحة الشعب سنعمل بكل قوة داخل مجلس النواب على استجواب ومتابعة كل من يثبت تورطه بهكذا ملفات تضر بالعراق وشعبه".
وحذر العقابي من "إجراءات قاسية بحق كل من يثبت تورطه بعرقلة استكمال جولات التراخيص الخامسة والمرتبطة باستثمار حقول غاز المنصورية"، مشيراً إلى أن "عرقلة هذه الجولات كانت السبب الأساس في تراجع كمية انتاج الطاقة الكهربائية المجهزة للمواطنين بسبب نقص الغاز المستخدم في تشغيل المحطات الكهربائية".
كانت هذه تفاصيل خبر نائب يتهم النفط بـ'التلكؤ' في استكمال جولة التراخيص الخامسة بحقول غاز المنصورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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