تناقل ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، صورا لفعالية نظمت اليوم في ساحة التحرير وسط بغداد. وبحسب الناشطين فأن "عددا من المتظاهرين اقاموا فعالية اطلقت عليها (بايسكلات التحرير)". وتضمنت الفعالية تجوال المتظاهرين بمشاركة النساء ساحة التحرير وما حولها عبر الدرجات الهوائية. Advertisements



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. 'بايسكلات التحرير' في التحرير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.