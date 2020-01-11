إصابة منتسب في الشرطة الاتحادية بهجوم مسلح وسط بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مسلحين مجهولين فتحوا نيران أسلحتهم الكاتمة باتجاه منتسب في الشرطة الاتحادية ضمن منطقة السعدون ما أسفر عن إصابته بجروح خطيرة".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث ومنعت الاقتراب منه، فيما تم نقل الجريح إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج".



وشهدت بغداد، صباح اليوم السبت، بمقتل مدني بهجوم مسلح في منطقة الشعب شمالي العاصمة.