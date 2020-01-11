صفية السهيل تسلم نسخة من اوراق اعتمادها لوزارة الخارجية الايطالية

اعلنت السفارة العراقية في روما، ان السفيرة صفية طالب السهيل قدمت نسخة من أوراق اعتمادها كسفير مقيم ومفوض فوق العادة للعراق لدى الجمهورية الايطالية. وقالت السفارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "سعادة السفيرة صفية طالب السهيل قدمت نسخة من أوراق اعتمادها سفير مقيم ومفوض فوق العادة لجمهورية العراق لدى الجمهورية الايطالية لوزارة الخارجية الايطالية". Advertisements واضافت ان "نسخة أوراق الإعتماد تسلم حسب البروتوكول الرسمي لوزارة الخارجية الايطالية رئيس دائرة المراسم في الوزارة سعادة انيغو لامبرتيني". وتابعت ان "السهيل ستقدم أوراق اعتمادها الى رئيس الجمهورية الايطالية بمراسم رسمية رئاسية في القصر الرئاسي خلال الاسابيع القادمة".



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