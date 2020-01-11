من هو سلطان عُمان الجديد؟

أعلنت سلطنة عمان، اليوم السبت، تنصيب هيثم بن طارق بن تيمور سلطاناً جديداً للبلاد خلفاً للسلطان قابوس، الذي وافته المنية مساء أمس (الجمعة).

والسلطان هيثم بن طارق هو ابن عم السلطان الراحل قابوس بن سعيد، ويتولى منصب وزير الثقافة والتراث منذ شباط 2002.

كما تولى السلطان الجديد العديد من المناصب في وزارة الخارجية العمانية بين عامي 1986 و2002، وعمل في بعض الأحيان مبعوثاً خاصّاً للسلطان قابوس بن سعيد.

وشغل السلطان هيثم بن طارق منصب رئيس اللجنة الرئيسية للرؤية المستقبلية "عمان 2040"، كما تولّى رئاسة الاتحاد العُماني لكرة القدم بين عامي 1983 و1986، وكان أول رئيس لمجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة القدم بعد إشهاره.

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وكان السلطان قابوس بن سعيد توفي، مساء أمس الجمعة، بعد فترة حكم استمرّت خمسين عاماً، ونعاه البلاط السلطاني في عُمان، معلناً الحداد وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص، مدة 3 أيام، وكذلك تنكيس الأعلام لمدة أربعين يوماً.

وكان بيان لمجلس الدفاع العماني نشرته وكالة الأنباء الرسمية، اليوم السبت جاء فيه أنه تسلم رداً من مجلس العائلة المالكة وقرر تثبيث من أوصى السلطان قابوس في وصيته حاكماً للبلاد.

وتم فتح الوصية وإعلان أن السلطات هيثم بن طارق بن تيمور هو سلطان عمان الجديد.