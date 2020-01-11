بدلاً من تركيا.. معسكر جديد للنوارس يعتمد على موعد مباراته بملحق الابطال

وكان من المقرر ان يدخل النوارس في معسكر تدريبي بتركيا ابتداءً من يوم امس، لكن تم الغاؤه بسبب تأخر التمويل.

وقال عضو الهيئة الإدارية للنادي عبد الرحمن رشيد في حديث للسومرية نيوز، إن "معسكر تركيا تم الغاؤه وسيخوض الفريق معسكراً بديلاً في أوزبكستان استعداداً لملحق الابطال".



وأوضح أن "المعسكر تكمن فائدته بالتوجه في وقت مبكر، لتكون فائدته افضل وخصوصا اجواء اوزبكستان باردة جدا".

وتابع "ننتظر القرار من الاتحاد الاسيوي، بتحديد توقيت المباراة اما 21 اليوم المثبت او 22 حسب طلب النادي الاوزبكي".