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2020-01-11 | 10:29
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اعلن نادي الزوراء الرياضي، ان فريق النوارس لكرة القدم، سيدخل معسكراً جديداً بدلاً من معسكر تركيا استعداداً لمواجهة بيندكور الاوزبكي في ملحق دوري ابطال آسيا
وقال عضو الهيئة الإدارية للنادي عبد الرحمن رشيد في حديث للسومرية نيوز، إن "معسكر تركيا تم الغاؤه وسيخوض الفريق معسكراً بديلاً في أوزبكستان استعداداً لملحق الابطال".
وأوضح أن "المعسكر تكمن فائدته بالتوجه في وقت مبكر، لتكون فائدته افضل وخصوصا اجواء اوزبكستان باردة جدا".
وتابع "ننتظر القرار من الاتحاد الاسيوي، بتحديد توقيت المباراة اما 21 اليوم المثبت او 22 حسب طلب النادي الاوزبكي".
كانت هذه تفاصيل خبر بدلاً من تركيا.. معسكر جديد للنوارس يعتمد على موعد مباراته بملحق الابطال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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