بالصور.. مطالبات بفرض الامن في ذي قار

تظاهر العشرات من ابناء محافظة ذي قار، السبت، للمطالبة بفرض الامن في المحافظة. وقال مصدر محلي لـ الخليج 365، ان "العشرات من ابناء ذي قار تظاهروا اليوم في المحافظة، للمطالبة بفرض الامن بالمحافظة". واضاف ان "المتظاهرين هددوا بالاستمرار في تظاهراتهم لحين الاستجابة لمطالبهم". Advertisements



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