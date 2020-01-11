مقتل وإصابة ثلاثة أشخاص بإطلاق نار داخل مقبرة 'وادي السلام' واعتقال القاتل

أفاد شهود عيان، السبت، بمقتل شخص وإصابة اثنين جراء إطلاق نار داخل مقبرة "وادي السلام" في النجف، فيما أكدت مصادر بوزارة الداخلية باعتقال القاتل. وقال شهود عيان داخل المقبرة في حديث لـ الخليج 365، إن "شخصاً قُتل وأصيب اثنان نتيجة إطلاق نار (داخل المقبرة)". من جانبها، ذكرت مصادر في وزارة الداخلية في حديث لـ الخليج 365، أن "عملية الاغتيال (جاءت) بسبب عداوات وثأر شخصي، وتم إلقاء القبض على القاتل وأحيل إلى مركز شرطة".

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