صحيفة تكشف معلومات جديدة عن الطائرة التي وجهت ضربة قرب الحدود مع سوريا

ذكرت صحيفة عربية، السبت، ان الطائرة المسيرة المجهولة استهدفت امس قافلة تحمل صواريخ متجهة من العراق لسوريا، فيما اشارت الى ان التحالف الدولي اعلن براءته من ذلك.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مسؤول قوله ان "الطائرة المسيرة المجهولة التي وجهت يوم امس الجمعة ضربة قرب الحدود العراقية السورية استهدفت قافلة تحمل صواريخ واسلحة مختلفة ومولدات كهرباء متجهة من العراق لسوريا"، مبينا ان "القافلة مؤلفة من اربع شاحنات".

واضاف انه "تم استهداف القافلة بعد دقائق من دخولها الجانب السوري عند مفرق طرق البوكمال ـ القرنة ـ التنف"، مشيرا الى ان "احد الصواريخ سقط على منازل فارغة قريبة ما اسفر عن الحاق خسائر مادية محدودة".

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وتعليقاً على الغارة، قال مسؤول عراقي إنها "بداية صفحة جديدة"، لافتة الى أن "الطيران على الأغلب يتبع اسرائيل، وخطتهم هذه المرة استهداف القوافل المتجهة إلى سوريا وتجنّب استهدافها في العراق لحساسية الوضع وحسابات تتعلق بالولايات المتحدة، وما يحدث من تفاعلات الآن على مستوى الصراع الإيراني الأميركي في العراق".

واكد أن "القافلة كانت مرصودة على ما يبدو من داخل العراق"، موضحا انه "بعد مخاطبة قيادة التحالف الدولي بشأن ذلك نفى الاخير توجيه أي ضربة أو قيامه بأي تحليق قرب الحدود العراقية-السورية".

وافاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، امس الجمعة، بأن طائرات مجهولة استهدفت مستودعات ذخيرة في منطقة البوكمال على الحدود السورية العراقية.