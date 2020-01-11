مسلحون يقتلون مدنياً شمالي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مسلحين مجهولين أطلقوا النار تجاه مدني ضمن منطقة ابراهيم بن علي في الشعب، ما أسفر عن مقتله في الحال".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث، فيما تم نقل جثة القتيل إلى دائرة الطب العدلي".

