نائب: ردود فعل ستكلف أميركا أكثر مما تتوقع إذا ماطلت بتطبيق قرار انسحاب قواتها

حذر النائب عن تحالف سائرون ستار العتابي، اليوم السبت، القوات الأميركية بالعراق من ردود فعل شعبية "تكلفها أكثر مما تتوقع" في حال حاولت "المماطلة" ورفض تطبيق قرار مجلس النواب بالانسحاب من الأراضي العراقية.
وأشار العتابي، إلى أن "جميع الكوارث التي أصابت العراق من الإرهاب وداعش وغيرها هي بسبب تواجد قوات الاحتلال، وهي تحاول بشتى الوسائل إيجاد أسباب ومبررات لبقائها على أراضينا".
وتابع، أن "خروج تلك القوات صوت عليه مجلس النواب بالتالي فعلى الحكومة تطبيق القرار، وبحال أرادت أميركا تسويف هذا القرار والالتفاف عليه بالقوة، فعلى الحكومة اللجوء إلى المجتمع الدولي والأمم المتحدة لإجبار أميركا على تطبيق قرار السيادة العراقية التي صدرت من سلطته التشريعية المخولة من الشعب العراقي".
وأكد العتابي، أنه "في حال فشلت إجراءات التحرك على المجتمع الدولي فإن الخيار سيكون للشعب العراقي وستكون هناك ردود فعل شعبية تكلف الجانب الأميركي اكثر مما يتوقع".
وصوت مجلس النواب، في الخامس من شهر كانون الثاني الحالي، على تفويض الحكومة بإنهاء تواجد القوات الأجنبية في أراضي البلاد.
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