عقوبات أميركية جديدة بحق مسؤولين إيرانيين وقطاع الصلب

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واشنطن: فرضت الولايات المتحدة الجمعة عقوبات جديدة على ثمانية مسؤولين إيرانيين كبار، اتهمتهم بالعمل على زعزعة استقرار المنطقة، وكذلك على كبار منتجي ومصنعي الصلب في الجمهورية الإسلامية.

قال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين خلال مؤتمر صحافي في البيت الابيض انه "نتيجة لهذه العقوبات سوف نمنع وصول مليارات الدولارات من الدعم الى النظام الايراني".

بين المسؤولين الكبار المستهدفين بالعقوبات الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني ورئيس هيئة الأركان العامة العميد محمد رضا أشتياني وقائد ميليشا الباسيج غلام رضا سليماني، وهي قوة من المتطوعين الموالين للنظام.

طالت العقوبات ايضا 17 شركة للتعدين وانتاج الصلب والألمنيوم اعتبرت السلطات الأميركية انها تدر مليارات الدولارات من الأرباح.

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شملت العقوبات أيضا شبكة من ثلاثة كيانات تتخذ الصين وجزر السيشيل مقرًا لها، اضافة الى سفينة "متورطة في شراء وبيع ونقل منتجات الصلب الايراني"، وفق وزارة الخزانة.

قال منوتشين إن استهداف المسؤولين والشركات جاء ردا على الضربات الصاروخية الايرانية التي استهدفت قواعد عسكرية عراقية تتمركز فيها قوات أميركية.

لفت منوتشين الى أن هذه الاجراءات التي تستهدف الاقتصاد الايراني "سوف تستمر حتى يتوقف النظام عن تمويل الارهاب الدولي ويلتزم بعدم امتلاك أسلحة نووية".