يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
واشنطن: قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الجمعة إن الجنرال الإيراني قاسم سليماني الذي قتل في غارة في العراق الأسبوع الماضي كان يخطط لشن هجمات على سفارات اميركية.
وتابع في مؤتمر صحافي ان سليماني كان يخطط لهجمات "وشيكة" على "بنى تحتية أميركية، بينها سفارات وقواعد عسكرية ومنشآت أميركية في المنطقة".
واضاف بومبيو "كانت لدينا معلومات محددة حول تهديد وشيك".
وقال أمام الصحافيين بعدما استعرض عقوبات اقتصادية جديدة بحق إيران، "لا نعرف تحديداً في اي يوم كانت ستنفذ، ولكن كان ذلك واضحا جدا، فقاسم سليماني كان يحضّر شخصيا لهجوم واسع النطاق يستهدف المصالح الأميركية، وهذه الهجمات كانت وشيكة".
وسبق للوزير الأميركي أن شدد مساء الخميس على أنّ تهديدات الجنرال الإيراني كانت وشيكة، من دون إعطاء معلومات إضافية.
وقال عبر شبكة "فوكس نيوز" الأميركية "لا نعرف تحديدا التاريخ كما أننا لا نعرف تحديدا المكان، ولكن (التهديدات) كانت حقيقية".
كانت هذه تفاصيل خبر بومبيو: سليماني كان يخطط لهجمات على سفارات أميركية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.