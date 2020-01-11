بعد اعتراف إيران بإسقاط الطائرة 'بالخطأ'.. أول تعليق من رئيس أوكرانيا

أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، السبت، أن بلاده تنتظر اعتذارا رسميا من إيران وعبر قنوات رسمية وتعويضات عن إسقاط الطائرة التي راح ضحيتها 167 شخصاً.
وقال زيلينسكي على "تيليغرام"، بحسب "روسيا اليوم": "صباح اليوم لم يكن جيداً، لكن ظهرت الحقيقة. إيران اعترفت بذنبها، بأنها أسقطت الطائرة الأوكرانية، حتى قبل انتهاء أعمال اللجنة الدولية للتحقيق".
وأضاف زيلينسكي، أنه يتوقع تحقيقاً كاملاً من إيران في حادث الطائرة، ويتوقع "اعترافاً كاملاً بالذنب وتقديم من هم وراء الحادث للعدالة"، متابعاً: "ننتظر اعتذارات رسمية عبر القنوات الدبلوماسية ودفع تعويض".
وكان الجيش الإيراني أعلن في بيان تلاه التلفزيون الرسمي، اليوم السبت، أن الطائرة الأوكرانية التي تحطمت في إيران الأسبوع الماضي حلقت قرب موقع عسكري حساس تابع للحرس الثوري وأُسقطت دون قصد، نتيجة "خطأ بشري".
وأضاف زيلينسكي، أنه يتوقع تحقيقاً كاملاً من إيران في حادث الطائرة، ويتوقع "اعترافاً كاملاً بالذنب وتقديم من هم وراء الحادث للعدالة"، متابعاً: "ننتظر اعتذارات رسمية عبر القنوات الدبلوماسية ودفع تعويض".
وكان الجيش الإيراني أعلن في بيان تلاه التلفزيون الرسمي، اليوم السبت، أن الطائرة الأوكرانية التي تحطمت في إيران الأسبوع الماضي حلقت قرب موقع عسكري حساس تابع للحرس الثوري وأُسقطت دون قصد، نتيجة "خطأ بشري".
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