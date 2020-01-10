حرق اطارات في ساحة الخلاني وقرب مبنى امانة بغداد

افاد مصدر امني، الجمعة، بأن متظاهرين احرقوا الاطارات في ساحة الخلاني وقرب مبنى امانة بغداد وسط العاصمة.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "متظاهرين قاموا مساء اليوم، بحرق اطارات في ساحة الخلاني وقرب مبنى امانة بغداد".
واضاف المصدر ان "القوات الامنية تحاول منعهم من الحرق".
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