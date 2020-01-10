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حرق اطارات في ساحة الخلاني وقرب مبنى امانة بغداد

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افاد مصدر امني، الجمعة، بأن متظاهرين احرقوا الاطارات في ساحة الخلاني وقرب مبنى امانة بغداد وسط العاصمة.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "متظاهرين قاموا مساء اليوم، بحرق اطارات في ساحة الخلاني وقرب مبنى امانة بغداد".

 

واضاف المصدر ان "القوات الامنية تحاول منعهم من الحرق".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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