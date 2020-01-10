مصدر يكشف طبيعة تفجير البتاوين وسط بغداد

كشف مصدر امني، الجمعة، عن طبيعة التفجير الذي حصل في منطقة البتاوين وسط بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "التفجير الذي حصل في منطقة البتاوين وسط بغداد، هي عبارة عن رمانة يدوية القاها مجهولون قرب مطعم جنة بغداد".

واضاف المصدر ان "ذلك ادى الى اصابة ثلاثة اشخاص"، مشيرا الى انه "تم نقلهم الى مستشفى قريب لتلقي العلاج".

وأفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بوقوع انفجار لم تعرف طبيعته في منطقة البتاوين وسط العاصمة بغداد.