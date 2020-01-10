انفجار لم تعرف طبيعته في البتاوين وسط بغداد

أفاد مصدر أمني، الجمعة، بوقوع انفجار لم تعرف طبيعته في منطقة البتاوين وسط العاصمة بغداد. وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "انفجاراً لم تعرف طبيعته وقع بالقرب من مطعم جنة بغداد ضمن منطقة البتاوين وسط العاصمة بغداد". وأضاف أن "القوات الأمنية توجهت إلى مكان الانفجار لمعرفة أسبابه".



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