الحشد الشعبي يعلن احباط تسلل لـ'داعش' جنوب الموصل

اعلن الحشد الشعبي، الجمعة، عن احباط تسلل لـ"داعش" جنوب الموصل.
وقال الحشد في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "قيادة عمليات نينوى متمثلة بألوية 44/25 عالجوا تسلل لداعش الإرهابي جنوب الموصل كانوا متجهين من جزيرة صلاح الدين".
وأضاف البيان أن "الحشد تمكن من إحباط التسلل وافشال أهدافه".
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