قائد عمليات البصرة: وجّهنا بفتح تحقيق باغتيال مراسل ومصور قناة دجلة بالمحافظة

وجه قائد عمليات البصرة الفريق الركن قاسم نزال، الجمعة، بفتح تحقيق باغتيال مراسل ومصور قناة دجلة في المحافظة. وقال نزال في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، :"وجهنا بفتح تحقيق باغتيال الصحفيين بالمحافظة"، مؤكداً :"سنكشف عن الجناة". وكان مصدر أمني في محافظة البصرة، قد أفاد في وقت سابق من، اليوم الجمعة، باغتيال مراسل ومصور قناة دجلة في المحافظة.





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