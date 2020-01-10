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نقابة الصحفيين تدين مقتل صحفي ومصوره في البصرة وتطالب بالكشف عن الجناة

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ادانت نقابة الصحفيين العراقيين، الجمعة، مقتل صحفي ومصوره في البصرة، مطالبة بالكشف عن الجناة.

وقالت النقابة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "نقابة الصحفيين العراقيين تدين وتستنكر حادثة قتل الصحفي احمد عبد الصمد عضو نقابة الصحفيين العراقيين ومراسل قناة دجلة الفضائية وكذلك المصور الذي معه في محافظة البصرة الذي اغتيل مساء اليوم اثناء قيامه بواجبه المهني في تغطية التظاهرات التي تشهدها المحافظة وبقية محافظات العراق".

 

وأضاف البيان أن "هذا الحادث الإجرامي يأتي في مسلسل استهداف الصحفيين والإعلاميين وأصحاب الكلمة الحرة الذي يؤدون واجبهم الوطني والمهني"، مطالباً قائد عمليات البصرة وقائد شرطة البصرة بـ"الكشف عن الجناة وملاحقتهم وتقديمهم الى العدالة".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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