تسجيل إصابات بين المتظاهرين والقوات الامنية في كربلاء

أفاد مصدر أمني في محافظة كربلاء، الجمعة، بتسجيل إصابات بين المتظاهرين والقوات الأمنية في المحافظة. وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "صدامات حصلت بين المحتجين والقوات الأمنية تخللها حرق إطارات قرب فلكه زيد وسط محافظة كربلاء". وأضاف أن "إصابات وقعت بين المحتجين والقوات الأمنية نتيجة الصدامات".



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