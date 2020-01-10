بالصور.. ساحة التحرير قبل قليل

تنشر الخليج 365، صوراً لساحة التحرير وسط بغداد. واحتضنت ساحة التحرير منذ، صباح الجمعة، الالاف من المتظاهرين المطالبين بالقضاء على الفساد ومحابسة الفاسدين.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.