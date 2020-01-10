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اصابة مواطن بهجوم مسلح في المقدادية

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افاد مصدر امني، الجمعة، باصابة مواطن بهجوم مسلح في المقدادية بمحافظة ديالى.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "احد المواطنين من أهالي بغداد تعرض إلى إطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين يستقلون دراجة نارية في قرية شوك ريم في قضاء المقدادية".

 

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن الهجوم "اسفر عن اصابته بجروح خطيرة".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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