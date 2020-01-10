اصابة مواطن بهجوم مسلح في المقدادية

افاد مصدر امني، الجمعة، باصابة مواطن بهجوم مسلح في المقدادية بمحافظة ديالى.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "احد المواطنين من أهالي بغداد تعرض إلى إطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين يستقلون دراجة نارية في قرية شوك ريم في قضاء المقدادية".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن الهجوم "اسفر عن اصابته بجروح خطيرة".
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