علاوي يعلن استقالته من عضوية مجلس النواب العراقي

أعلن زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي، الجمعة، استقالته من عضوية مجلس النواب العراقي. وذكر مكتب علاوي في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "زعيم ائتلاف الوطنية أعلن استقالته من عضوية مجلس النواب العراقي نتيجة فشل المجلس في اداء دوره التشريعي والرقابي وعدم تعامله بجدية وايجابية مع مطالب الحراك الشعبي والجماهيري".



وكان أياد علاوي قد ادى بتاريخ (6 تشرين الثاني 2018) اليمين الدستوري أمام مجلس النواب العراقي.



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