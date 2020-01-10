اطلاق سراح ناشط اختطف اثناء عودته من ساحة التحرير

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إنه تم "اطلاق سراح الناشط محمد فاضل والذي اختطف اثناء عودته من ساحة التحرير ضمن مدينة الصدر".

وتناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أن الناشط المدني محمد فاضل "اختطف" اثناء عودته من ساحة التحرير بداية الاسبوع الحالي.